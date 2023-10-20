Мужчина лишился пальцев на производстве

Наладчик технологического оборудования получил производственную травму и хочет получить от предприятия компенсацию. В поисках справедливости он обратился в прокуратуру, которая направила иск в суд.

В Гагаринский районный суд Севастополя поступил иск прокуратуры о взыскании морального вреда из-за несчастного случая на производстве. Пострадавший при проведении работ по замене пленки на пневматическом высокоскоростном прессе термоформовочной машины по невнимательности лишился пальца. Диагноз поставили неутешительный: медицинская травматическая ампутация второго пальца левой руки, гангрена еще трех пальцев — это относится к категории тяжелых травм.

Прокуратура в исковом заявлении указала на нарушение требований охраны труда со стороны главного механика предприятия, который должен был проверить надежность оборудования. На данный момент травмированный мужчина оформляет инвалидность. У него на иждивении находится мать-инвалид второй группы и малолетний ребенок.

«Гагаринский районный суд рассмотрит спор по существу и решит, подлежат ли удовлетворению требования о взыскании компенсации морального вреда, если да, то в каком размере», — сообщили в пресс-службе суда.