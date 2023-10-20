Кто и что строит на Угольном причале так и остается тайной

Жители микрорайона улицы Макарова хотели спать по ночам, а не слушать, как работает строительная техника. Но кто и зачем это делает целый год, пока выяснить не удалось.

С лета прошлого года на пристани в Угольной бухте недалеко от пляжа «Ушакова балка» ведется круглосуточное грандиозное строительство. Звуки нескончаемой стройки не давали спать жителям Корабельной стороны и вынудили активистов обратиться к властям с жалобой о нарушении строителями регионального закона о тишине. Городские структуры отписались от горожан как под копирку.

Это МО

Департамент внутренней политики Севастополя по вопросу о нарушениях закона сообщил, что по информации управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя, на указанном в обращении участке в районе причалов №42, 43, 44 расположен объект капитального строительства МО РФ, на котором проводятся строительные работы по реконструкции гидротехнических сооружений, предназначенных для стоянки и обслуживания кораблей и судов, причального фронта и портовой инфраструктуры в том числе, для обеспечения выполнения задач СВО. Далее говорится, поскольку мероприятие связано с обороноспособностью и безопасностью государства, то действие закона о тишине на такие работы и тех, кто их ведет не распространяется.

Фактически то же самое общественникам ответил и заместитель начальника полиции (по ООП) OMBД Poccии пo Haхимовскому району Севастополя В.В.Потапов: «Строительные работы в «Угольной балке» проводятся на основании государственного оборонного заказа, соответственно действия Закона о тишине на исполняющих данные работы не распространяются».

Это не МО

Единственным органом, который ответственно отнесся к обращению граждан оказалась военная прокуратура Черноморского флота. Сотрудники прокуратуры провели проверку, сделали запросы в правительство города... и оказалось, что земельный участок, где размещены причалы, на которых ведется масштабное строительство, Министерству обороны не принадлежат, а относится к землям города. При этом органы военного управления никакого строительства на данных объектах не осуществляют и корабли ВМФ РФ там не размещаются.

В официальном ответе военной прокуратуры сказано: «За ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» МО РФ земельный участок 91:04:001008:682 не закреплялся».

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство береговой базы судов в г.Севастополь является московская компания ООО «ГТК», директор Александр Серов.

Кто же?

По словам члена общественного совета при департаменте архитектуры Севастополя Дины Мащенко, после того, как военная прокуратура занялась данным вопросом, забивать денно и нощно сваи в дно на Угольной пристани прекратили. Но жителей теперь волнует другой вопрос: Кто и что в течение года строит на берегу Ушаковой и Килен балок? Простых людей смущает, что чиновники в высоких кабинетах дают им противоречивые сведения, вводят в заблуждение или попросту скрывают правду.

Местные жители считают, что у севастопольцев хотят забрать прибрежную зону, начиная от Павловского мыса до причала Угольной бухты, и построить там очередную яхтенную марину, установить на побережье торговые павильоны, дорогие шалманы, развлекательные заведения. Люди против любых решений, которые власть не обсуждает с горожанами открыто и заявляют, что на этой территории севастопольцам нужен просто благоустроенный пляж и доступ к морю.