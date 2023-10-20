Из Севастополя призовут 500 срочников

На территории Севастополя с 1 октября по 31 декабря 2023 года проводится осенний призыв на военную службу. Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочки, состоящие и не состоящие на воинском учете.

Все граждане этого возраста должны явиться в военный комиссариат по повестке для прохождения мероприятий профессионально-психологического отбора, медицинского освидетельствования, прохождения призывной комиссии. Она принимает решение о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождении от военной службы.

Призванных отправят на год служить на Черноморский флот, в войска Южного военного округа, а также в воинские частиЦентрального подчинения.

По словам В.Султанова, военнослужащие по призыву не будут направляться служить в места постоянной дислокации на территории РФ, направляться для участия в СВО они не будут.

Неприбытие на призывной пункт по повестке приравнивается к уклонению. С 1 октября 2023 года внесены изменения в кодекс административных нарушений за неявку в военный комиссариат по повестке, с выплатой штрафа от 10 до 30 тысяч рублей. Также от трех до пяти тысяч надо придется заплатить за утерю или порчу документов воинского учета. На не прибывших в военный комиссариат по повесткам также накладываются ограничения по получению водительского удостоверения, его продлению. Эти люди также ограничиваются в праве регистрации, получении банковских кредитов, регистрации автомобилей, недвижимости и т.д.. Материалы на уклонистов направляются в Министерство внутренних дел, в кадастровые палаты и т.д..

— Все эти штрафы направлены не на наказание человека, а на то, чтобы его дисциплинировать, — сообщил В.Султанов.

Как оказалось, военнослужащие по призыву могут заключать контракт с МО сразу по прибытию в воинскую часть и после принятия присяги. Таким образом, вместо службы по призыву можно проходить службу по контракту.

Военком также отметил, что проведение осеннего призыва в условиях СВО неминуемо накладывает свой отпечаток. Кроме того, в ряде регионов проводится апробация электронных повесток, которые в ближайшее время будут внедрены на всей территории РФ, они будут направляться через портал Госуслуг.

По словам военкома, в Севастополе сохраняется практика направления в научные и спортивные роты. В основном, речь идет о студентах и спортсменах, которые показывают высокие результаты в обучении или имеют спортивные заслуги и желают проходить службу в таких ротах.

Что касается замены срочной службы на альтернативную гражданскую, то таких случаев в Севастополе — единицы, чаще всего они бывают связаны с религиозными убеждениями.

Срок военной службы по призыву исчисляется от момента убытия со сборного пункта. Ровно через год, день в день, он должен быть уволен.

А с 1 января 2024 года верхняя возрастная граница призыва будет повышена до 30 лет.