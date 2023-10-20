Эндоскопия закончилась переломом челюсти и носа

В частной клинике эндоскопию под наркозом сделали настолько неудачно, что женщине пришлось лечиться в стационаре челюстно-лицевой хирургии Первой горбольницы.

В Гагаринский районный суд Севастополя поступил иск от женщины, которая проходила обследование в частной клинике. Ей нужно было сделать эндоскопию. Поскольку процедура не из приятных, исследование проводилось под общим наркозом. К назначенному времени пациентка прибыла в клинику, медработники ее осмотрели, противопоказаний для начала процедур не установили и ввели в состояние седации.

От наркоза женщина очнулась с сильной головной болью и кровью на лице. В этот момент медработник накладывал ей на лицо швы. Медперсонал пояснил пациентке, что она упала со стола для исследований. Женщине сделали рентген головы — результат до сих пор неизвестен. Потом ей выделили отдельную палату и рекомендовали не обращаться в «скорую».

Но она сразу же вызвала «скорую помощь» и неделю пролежала в стационаре челюстно-лицевой хирургии Первой горбольницы с диагнозом: перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузия глаза, парез глазного нерва.

После лечения женщина обратилась с исковым заявлением в суд. Она требует от частной клиники возместить ей моральный вред, оплатить штраф за некачественное оказание услуг и возместить стоимость юридических услуг, сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.

Кстати, денег за неудачно проведенную эндоскопию в частной клинике с пострадавшей не взяли.

Эндоскопия — способ осмотра полостей человеческого тела при помощи эндоскопа, который вводится в полости через естественные пути, например, в желудок — через рот и пищевод, в бронхи — через гортань, в мочевой пузырь — через мочеиспускательный канал.