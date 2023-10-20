Для детей снимут мультфильмы о взрывоопасных предметах

МЧС России и Национальный центр запускают образовательный курс «Осторожно, мины!» Он предназначен для детей, которые живут в новых регионах и приграничных к зоне СВО.

«В новых российских регионах и приграничных к зоне СВО территориях населению жизненно необходимо знать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Особенно важно этому научить детей, которые часто проявляют так свойственное им любопытство. Поэтому именно эти субъекты выбраны в качестве пилотных», — рассказал заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский на втором Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей».

В рамках курса планируется издать тематические памятки, снять обучающие видеоролики и видеоуроки. Неотъемлемой частью образовательного процесса станут мультфильмы и игры. Основная тема всего этого — как распознать взрывоопасные предметы и как вести себя в случае их обнаружения.

«Однако, любое новшество в педагогическом процессе требует не только материалов для обучаемых, но и правильной методики их преподавания. Над рекомендациями для педагогов в том числе работают специалисты МЧС России и Национального центра. Проведена большая подготовительная работа, организованы консультации с ведущими специалистами-взрывотехниками», — подчеркнул А.Супруновский.

Опыт, полученный в пилотных регионах, ляжет в основу нового учебника «Основы безопасности и защита Родины». В него планируется внести несколько глав про взрывоопасные предметы.