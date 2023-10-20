Боевые дельфины теперь охраняют Донузлав

В новой публикации интернет-издания Naval News речь идет уже о базе в Новоозерном. Автор текста X.I.Sutton считает, что русских боевых дельфинов перебросили к линии фронта на север Крыма из-за активности украинских диверсантов.

В материале говорится, что дельфиньи вольеры появились на базе в Новоозерном в сентябре. Это время совпало с активностью украинского спецназа в северной части Черного моря. Автор уточняет, что сама база находится в 90 км к северо-западу от Севастополя, что гораздо ближе к линии фронта. Журналист-колумнист и военный эксперт X.I.Sutton, а по совместительству писатель, иллюстратор и аналитик, специализирующийся на подводных лодках и системах, собирает информацию из открытых источников и утверждает, что загон для русских боевых дельфинов в далеком крымском поселке Новоозерное все-таки существует. Хотя имеет такой же размер и форму, как и устричная ферма, расположенная неподалеку.

В доказательство издание публикует спутниковые снимки базы в поселке Новоозерное с иллюстрациями автора. Далее за аналитику выдаются сведения о черноморских дельфинах, позаимствованные из Википедии.

«Обученные дельфины считаются эффективными средством борьбы с подводными пловцами, которые обычно используются для разведки или минирования вражеских баз. Нет ни одного человека, каким бы спортивным или хорошо тренированным он ни был, который мог бы их превзойти в плавании, а встроенный гидролокатор дает им еще большее преимущество. При обнаружении нарушителя дельфины сообщают об этом своим инструкторам, а могут и сами нанести смертельный удар», — пишет X.I.Sutton.

«Севастопольская газета» также ознакомилась с другими материалами колумниста. Ранее Naval News сообщало, что огороженные участки для дрессированных дельфинов, проходящих боевую службу в рядах ВМФ России, расположены в Севастополе. «С начала СВО эти морские млекопитающие охраняют вход в севастопольскую бухту, которая является основной целью для украинских военных», — указано в статье.

Военный эксперт X.I.Sutton рассказывает неискушенным западным читателям о секретной военно-морской базе на севере Крыма, описывая ее историю с времен СССР, особо отмечая, какую важную роль база в Донузлаве сыграла в 2014 году. По его мнению, в последнее время военно-морская ситуация на северо-западе Черного моря для России катастрофически ухудшилась из-за активных рейдов вдоль северного побережья полуострова украинского спецназа, что и вынудило русских моряков обратиться за помощью к млекопитающим.

Нужно отметить, что писатель-фантаст Саттон в настоящее время сотрудничает с американским новостным изданием военно-морского института, интернет-порталом NavalNews.com, а также размещает свои опусы на собственном веб-сайте Covert Shores.