Высадят платан в честь эсминца «Сообразительный»

Высадку нового дерева на Малаховом кургане посвятят 80-летию поднятия Гвардейского флага на эсминце «Сообразительный». Так организаторы заявят о намерении возродить на кургане аллею Дружбы, которая некогда составляла одну из его достопримечательностей.

В мероприятии примут участие сотрудники музея, ветераны, учащаяся молодежь, юнармейцы. Как сообщают организаторы, высадка платана будет символизировать связь поколений.

Аллея дружбы — главная аллея парка, она заложена в 1958 году и является мемориальной. С самого ее основания на Малаховом кургане появилась традиция –—почетные гости, приезжающие в город, высаживали на аллее деревья: каштаны, платаны, клены. Всего было высажено примерно 70 различных деревьев. Среди тех, кто высаживал там деревья, — космонавты, летчики, политические деятели, иностранные гости.

Каждое было именным, около каждого были установлены таблички с аннотацией о личности того, чьими руками посажено то или иное дерево. Теперь планируется возродить эту знаковую традицию.

Вспоминать о подвиге экипажа эскадренного миноносца «Сообразительный» будут 20 октября с 13.00 на территории Мемориального комплекса «Малахов курган».

Справка

«Сообразительный» — эсминец Черноморского флота, отличившийся в Великую Отечественную войну. Вступил в строй в 1941 году. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Крыма и Кавказа, совершив 218 боевых походов, отконвоировал 59 транспортов с находившимися на них 70 000 человек и более 150 000 тонн грузов, перевез около 13 000 солдат и эвакуированных, прошел 63 785 миль за 361 ходовой день. Потери экипажа эсминца за всю войну составили пять человек, погибших в результате аварии парового котла.

За боевые заслуги корабль удостоен гвардейского звания, все члены экипажа награждены орденами и медалями. Исключен из состава ВМФ в 1966 году.