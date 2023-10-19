В Щёлкино почти отремонтировали Прибрежный парк

В крымском городе Щёлкино завершаются работы в Прибрежном парке, проект ремонта которого стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Второй этап капитального ремонта набережной и прилегающего к нему парка начался в апреле 2023 года. Сейчас готовность объекта 97%, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым. Строительная бригада ООО «Группа РСМ» уложила плитку и установила детскую спортивно-игровую зону с прорезиненным покрытием. Также появилась велодорожка, велопарковки, пешеходные зоны, экологическая тропа с гамаками. Организованы три парковочных площадки и стоянка для автомобилей. Кроме того, созданы выставочная, спортивная и смотровая зоны, зона, где будут проводиться мастер-классы. Смонтированы современные системы освещения и камеры видеонаблюдения.

Также в Прибрежном парке и на набережной установят красивые скамейки, урны и лежаки. Уже заканчиваются работы по формированию навигации и озеленению.

Крымский город Щелкино в 2022 году вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города». Из федерального бюджета выделили 50 млн рублей на благоустройство территории Прибрежного парка, из крымского — 70 млн. В 2022 году был завершен первый этап благоустройства набережной: установили уличную сцену с амфитеатром, озеленили территорию, обустроили цветники и газоны.

На этом благоустройство Щелкино не закончится. В настоящее время также завершается ремонт сквера в районе МКД №7. Там выложили плиткой пешеходные дорожки, отремонтировали летнюю сцену, установили современное уличное освещение и видеонаблюдение, а заодно лавочки, урны и качели. Благоустройство сквера обошлось в 12 млн рублей.

Ремонт и благоустройство общественных территорий в Щелкино проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».