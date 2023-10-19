Школа-интернат выплатит матери травмированного ребенка миллион рублей

Прокуратура Севастополя приняла участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы. Мальчик получил компрессионный перелом семи позвонков в апреле 2021 года. Ребенок 2007 года рождения имеет нарушения развития. В туалете учреждения он находился без сопровождения, хотя нуждался в постоянном контроле. Из-за травмы воспитанник интерната был вынужден несколько месяцев соблюдать постельный режим и долго лечиться, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Мать пострадавшего обратилась в Ленинский районный суд Севастополя. Она просила возместить ей моральный вред, материальный ущерб и затраты на юридические услуги. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но школа-интернат обжаловала решение. Тем не менее, Севастопольский городской суд тоже встал на сторону женщины.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу. Образовательное учреждение должно выплатить горожанке почти миллион рублей.