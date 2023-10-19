Распространения туберкулеза нет, но нарушения есть

Севастопольская прокуратура проверила детский сад №114 после сообщения от обеспокоенных родителей о положительной пробе Манту у одного из воспитанников. Выяснилось, что персонал учреждения не проводил дезинфекцию и не делал флюрографию.

Распространения заболевания среди других воспитанников и работников детского сада не произошло, но обнаружены нарушения. После выявления ребенка с положительным результатом туберкулиновой пробы не была проведена дезинфекция помещений. Кроме того, сотрудники своевременно не делали флюорографические обследования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Заведующей детским садом вынесено представление об устранении выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 13 работников дошкольного учреждения. Акт прокурорского реагирования удовлетворен.

О том, что воспитанник детсада болен открытой формой туберкулеза, стало известно в июле текущего года. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. Всех детей и воспитателей тогда отправили на полное медицинское обследование.