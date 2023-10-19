По наводке проститутки у жителя Евпатории украли полмиллиона рублей

Женщина легкого поведения увидела в квартире своего 43-летнего клиента крупную сумму денег в иностранной валюте. Об этом она рассказала двум своим знакомым. Те решили не оставлять данный факт без внимания.

Приятели приехали к евпаторийцу из Джанкоя и, представившись полицейскими, проникли в квартиру. Угрожая ножом, они «открыто завладели денежными средствами в иностранной валюте, эквивалентной 500 тысячам рублей», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Огорченный житель Евпатории ночью позвонил в дежурную часть. Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что в гостях у потерпевшего была дама, оказывающая услуги интимного характера. Уже к обеду следующего дня женщину задержали и она во всём призналась.

«По горячим следам в короткие сроки оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали остальных подозреваемых по месту их временного проживания в Джанкое. Ими оказались двое приезжих: 41-летний ранее судимый мужчина и его 35-летний приятель», — рассказали в пресс-службе.

При задержании у подозреваемых были обнаружены и изъяты и рубли, и валюта. Со слов мужчин, часть похищенной суммы они успели обменять и потратить на личные нужды. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о привлечении жрицы любви к административной ответственности за занятие проституцией.