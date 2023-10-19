Нашли в лесу 17 гранат

В Балаклавском районе Севастополя местные жители в лесу обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. О подозрительной находке они сообщили росгвардейцам.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» провели обследование и установили, что это 16 ручных гранат РГД-33 и ручная противопехотная оборонительная граната периода войны, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Все гранаты с соблюдением мер безопасности взрывотехники ОМОН передали специалистам управления МЧС по Севастополю для последующего уничтожения.