На Руднева и Вакуленчука ремонтируют подпорные стены

На данный момент произведен демонтаж стены на улице Руднева. Также установлена и укреплена плита основания. Планируется выполнить гидроизоляцию, отремонтировать швы и блоки стены, сообщили в пресс-службе Управления по эксплуатации объектов департамента городского хозяйства. Отремонтированную подпорную стену снабдят водостоком, а старое металлическое ограждение заменят на новое.

В то же время у дома на ул.Вакуленчука, 14 подпорную стену несколько недель пытались снести, а потом обнесли металлической сеткой, на которую нанесут специальный бетон для укрепления. Также планируется внедрение материала в старую кладку для дополнительной поддержки. После, установят бетонную плиту вокруг стены.

В октябре текущего года был завершен ремонт подпорной стены на ул.Маринеско в Пятом микрорайоне. Точнее, ее построили заново вместе с водостоком и инженерными коммуникациями.

В Управлении по эксплуатации объектов сообщили, что всего в этом году в Севастополе приведут в порядок 14 подпорных стен.