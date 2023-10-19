Крышу отремонтировали на 20 лет вперед

Устройство мембранной крыши на многоквартирном жилом доме по адресу Батумская, 33 завершили, гарантировав беспроблемную ее эксплуатацию на ближайшие лет 15-20.

По новому светло-серому покрытию, внешне напоминающему линолеум, в солнечный день ходить удобно. А видом, открывающимся на город и на бухту, любоваться приятно. Все здесь теперь, «с иголочки», что и стало результатом проведенного капремонта.

Как будет вести себя новая крыша в эксплуатации, рассказал директор регионального отделения Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин.

По его словам, в апреле подрядчик заключил контракт, в течение двух месяцев он же запроектировал работы, прошел экспертизу сметной стоимости, после чего приступил к строительно-монтажным работам, которые завершил к концу сентября.

Среди новшеств отремонтированной крыши — установленное по периметру ограждение, водосток с подвесными желобами, воронками и водоотводящими трубами. На самой крыше постелили мембранное покрытие, отремонтировали и оштукатурили дым- и вентканалы, установили противопожарные выходы.

По заверениям Д.Шпагина, кровлю типовой пятиэтажки, построенной в 1962 году, никогда капитально не ремонтировали. Оттого, по его же предположению, она протекала. Новая прослужит не менее 15-20 лет.

Мембранная технология означает, что старое наплавляемое покрытие снимается не в полном объеме, а только в местах вздутия. После этого выполняется ремонт стяжки, затем натягивается мембрана на всю поверхность, представляющая собой плотный ковер, который, в отличие от темных рулонных материалов, не нагревается, а также довольно прост в монтаже.

— Новые технологии! — прокомментировал Д.Шпагин, добавив, что мембрана устилается листами, которые пропаиваются на стыках. Места пропайки проверяются специальным оборудованием.

Особенность данной работы стало совмещение одним подрядчиком проектирования и выполнение строительно-монтажных работ. Получается, что подрядчик сам ответственен за качество проектной документации.

На вопрос «Севастопольской газеты», кто должен восстанавливать демонтированные при ремонте телевизионные антенны, Д.Шпагин ответил, что после ремонта на кровле установили две стойки, на которых и должны быть установлены антенны. Демонтированное подрядчиком оборудование, восстанавливать должны сами собственники.

По информации Д.Шпагина, проектирование обошлось примерно в 170 тысяч рублей, строительно-монтажные работы — в два миллиона. Оплата работ — за счет взносов собственников на капремонт.

Заместитель генерального директора ООО «СВ Строй» Виталий Аеров добавил к этому, что предусмотренный контрактом гарантийный срок составляет пять лет, гарантия же на сам материал — 20 лет при нормальной эксплуатации.

В текущем году в Севастополе запланировано отремонтировать 219 домов, в 174 из них выполняются строительно-монтажные работы, из которых на 118 домах — кровли. На сегодня, 56 кровель уже приняты комиссией, еще более 40 — в высокой стадии готовности.