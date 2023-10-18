Живые стены южного города

Если пройтись по центру Севастополя, то можно увидеть, что некоторые дома буквально закрыты зелеными коврами. И многочисленные лестницы и беседки украшают вьющиеся растения.

Зеленые заборы в Севастополе выращивают из многих растений — из девичьего винограда, из красиво цветущего кампсиса, глицинии, жимолости, кобеи, клематиса и, конечно же, плюща.

Самое популярное растение

Плющ в городе — самое любимое растение. Он, кстати, скрывает всевозможные недостатки, связанные с отсутствием ремонта. В сентябре – октябре плющи — садовый и плющ обыкновенный — зацветают зеленовато-желтыми цветами, собранными в зонтики.

— Действительно, в Севастополе среди вьющихся растений плющ — самый популярный. Предпочтение отдают вечнозеленому его виду. У него крупные листья, он хорошо растет и отлично маскирует фасады и стены домов, — рассказал эксперт компании «Лавр», которая занимается ландшафтным дизайном, Роман Полевой.

Плющ обыкновенный — вечнозеленая вьющаяся лиана. Своими многочисленными присоскоподобными корнями он прикрепляется к разным предметам — деревьям, скалам, трещинам и неровностям на стенах домов. Его воздушные корни не проникают внутрь стены, а лишь цепляются за нее.

Многоквартирный дом на улице Ленина уже стал городской достопримечательностью: плющ настолько хорошо себя там чувствует, что стал частью этого здания. На его зеленом фоне любят фотографироваться туристы.

Девичий и простой виноград

В Севастополе часто можно встретить зеленые заборы из винограда и беседки, увитые им. Например, на улице Нахимова есть дом, окна и двери которого красиво обрамляет виноград.

Но лучше всего для вертикального озеленения в городе подходит особенный сорт — девичий виноград. Он относится не к вьющимся культурам, а лазающим. Вырастить девичий виноград в Крыму — проще простого. Уже через пару месяцев укоренившиеся черенки дают новые побеги.

Виноград называют девичьим не случайно: название связано со способностью этих растений к образованию ягод без опыления. Правда, плоды несъедобны — у них неприятный кисло-горький, слегка терпкий вкус, вызванный содержанием щавелевой кислоты.

Жимолость каприфоль

Среди вьющихся декоративных растений, которые предпочитают выращивать у себя на дачах «ленивые» садоводы, жимолость каприфоль (козья) занимает особое место. Этот вьющийся кустарник в Крыму на зиму сбрасывает не все листья. Ароматные соцветия его белых, желтых, а иногда розовых цветков, часто в самых разных сочетаниях, пышно цветут в мае – июне. В отличие от сибирской жимолости плоды козьей есть нельзя.

— Жимолость каприфоль люди выращивают для зеленых заборов, но у нее есть недостаток: она очень ломкая. Легко можно потерять часть зеленой изгороди, к тому же она медленно восстанавливается, — прокомментировал Р.Полевой.

Глициния

Глициния очень распространена на ЮБК, но и в Севастополе в последние годы ее стали использовать чаще для украшения общественных пространств. Увидеть глицинию можно на улице Ленина, где она вьется по фасаду здания возле детской поликлиники. А белая глициния растет на территории «Аквамарина» в районе парка Победы.

Лианы глицинии растут быстро и достаточно агрессивно. Если условия хорошие, то заполоняют всё выделенное пространство. Эту способность нужно учитывать, пуская побеги по фасаду. В Крыму бывают случаи, когда глициния находила для себя опору в виде внешнего блока кондиционера и проникала внутрь. Естественно, кондиционеры перестают работать.

— Глициния достаточно популярна среди севастопольских садоводов, но она имеет крепкую лиану, которая может свернуть даже железную опору. Растение достаточно агрессивно и нуждается в регулярной обрезке, — предупреждает эксперт.

Вообще южный климат отлично подходит для выращивания лиан. Выбор просто огромный. Можно остановиться на клематисе, пассифлоре или бугенвиллии. По словам Р.Полевого, для украшения живых изгородей также отлично подойдет стелющийся розмарин. Также хорошо приживаются жасмин и барбарис — но нужно помнить, что он колючий.

Ландшафтные дизайнеры уверены: введение вертикального озеленения в южных городах может помочь смягчить воздействие жаркого климата, создавая более комфортную атмосферу.