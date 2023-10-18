В Симферополе начали топить, а в Севастополе — ждут

С 17 октября в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социально-культурного назначения крымской столицы подают тепло. В многоквартирных домах отопительный сезон стартует 19 октября.

«Процесс подачи тепла непосредственно в радиаторы с момента начала отопительного сезона занимает несколько дней», — уточнила администрация Симферополя. После запуска теплоносителя магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки и управляющие организации приступают к пуско-наладочным работам по регулировке систем отопления в квартирах.

В Ялте с 17 октября начали подавать тепло на объекты соцсферы. «В числе первых в режиме протопки подключаем стационар Ливадийской больницы, где есть лежачие пациенты, а также инфекционку», — написала в своем телеграм-канале мэр Янина Павленко.

Так как прогноз погоды на ближайшие дни более чем благоприятный, старт отоплению жилфонда пока не дают, но готовность 100%.

«В случае ухудшения погоды запустимся незамедлительно», — пообещала Я.Павленко.

Топить пока не собираются

В Севастополе на жалобы в соцсетях о холоде в квартирах чиновники отвечают, что отопительный сезон начнут только после пяти дней, когда средняя температура наружного воздуха не будет превышать восьми градусов.

Чат и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова переполнен сообщениями, в которых граждане буквально молят включить отопление. Их аргумент — в неотапливаемых домах мерзнут младенцы и старики, которые вынуждены включать обогреватели.

К числу этих жалоб на отсутствие отопления можно приобщить и звонок в редакцию «Севастопольской газеты» пенсионерки Тамары Александровны, которая от имени жильцов 16-квартирного дома в Инкермане (улица Симферопольская) также попросила воззвать к городским властям. По словам женщины, в их двухэтажном 16-квартирном доме котел находится в подвальном помещении, однако Севтеплоэнерго по какой-то причине не разрешает его запустить.

— Сколько же нам еще мерзнуть? Почему, оплачивая круглый год отопление, мы должны сидеть в холоде, болеть, спонсировать аптеки и переплачивать Севэнергосбыту?!!! — возмущается Тамара Александровна.

«Севастопольская газета» передала возмущение женщины Е.Горлову. Однако, как и на все другие сообщения по вопросу отопления, ответа пока не последовало.