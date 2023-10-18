Центробанк доработает дизайн новой тысячерублевой купюры

«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», – сообщили в пресс-службе Банка России 18 октября.

Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей Центробанк ввел в обращение 16 октября. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

После того, как общественность рассмотрела тысячерублевую купюру, разгорелся скандал. В РПЦ посчитали странным, что Музей истории народа на тысячной купюре представлен без креста — раньше в нем был православный храм. Особенно несправедливым это показалось священнослужителям на фоне минарета с полумесяцем. Сотрудники музея возразили, что крест на куполе отсутствует уже более ста лет. Сооружение возвели в XIX веке как дворцовую церковь, но с приходом советской власти там организовали складское помещение — с тех пор службы там не проводились.

Тем не менее, критику дизайна банкноты поддержал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он написал в телеграм-канале, что «по таким вопросам должно проходить общественное обсуждение с участием представителей наших традиционных конфессий, Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится».