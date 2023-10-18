Приглашают вакцинироваться сразу от четырех инфекций

Во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах, расположенных на пл.Нахимова, у ТЦ «Апельсин» и «Муссон», севастопольцы могут сделать прививки от гриппа, covid-19, пневмонии и менингита.

— В настоящий момент у нас в мобильных пунктах, а также в поликлиниках есть вакцина от гриппа, ковида, пневмококка и менингококка. От всех этих четырех инфекций можно привиться одновременно в разные части тела, — сообщил главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга.

На данный момент от гриппа в городе вакцинировано чуть более 66% от запланированного количества. Это более 201 тысячи человек, из них 150 тысяч взрослых и 50 тысяч детей. Всего планируется охватить прививочной кампанией не меньше 60% от населения Севастополя.

— Нужно отметить, что новая коронавирусная инфекция никуда от нас не ушла, она есть. Заболеваемость тоже присутствует. Она колеблется от 20 до 50 заболевших в день. Основная масса больных находится на лечении амбулаторно и только незначительная часть госпитализируется. В основном это люди либо возрастные с серьезным коморбидным фоном, т.е имеющие другие сопутствующие заболевания, — уточнил С.Грыга.

В настоящий момент город получил три тысячи современной однокомпонентной вакцины «Конвасэл», очередные три тысячи будут доставлены в город в ближайшее время. По словам главного эпидемиолога, в случае необходимости объемы поставок увеличат. По его словам, новая вакцина успешно справляется с новыми штаммами коронавируса.

Пневмококковая инфекция — группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых пневмококком. Тяжёлыми формами развития пневмококковой инфекции являются пневмония, менингит и сепсис. Поэтому от этой инфекции также необходимо защищаться, особенно это актуально для детей и людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Это серьезное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

Менингококковая инфекция тоже очень опасное бактериальное заболевание, которое может вызвать бактериальный менингит, протекающий достаточно тяжело и приводящий к смерти.

На сегодняшний день случаи заболевания менингококковой инфекцией в городе регистрируются, но их не много, а вот, пневмонией заболевает от 10 человек ежедневно.

Вакцина «Конвасэл»

Инновационный препарат «Конвасэл» разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирован Минздравом РФ в марте прошлого года. Название вакцины «Конвасэл» образовано так: Ко — коронавирус, Н — нуклеопротеин (N белок), Ва — вакцина, Сэл — клетка.

По сообщению пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, вакцина «Конвасэл» эффективна и против нового штамма коронавируса «кракен». «Мутации коронавируса затрагивают только поверхностный S-белок. При этом действующее вещество вакцины нового поколения «Конвасэл» — рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям», —говорится в сообщении.