Озеленят территории социальных учреждений

В Севастополе до конца года озеленят четыре соцучреждения. Для этого городское правительство перераспределило финансирование между департаментами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление, которым 34,6 млн Севприроднадзора направят горхозу и департаменту соцзащиты. Большую часть этих денег получит горхоз — почти 24,7 млн рублей.

В Севприроднадзоре пояснили, что мероприятия по высадки зеленых насаждений будут проходить на территории Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, Социального приюта для детей и подростков, Центра социальной помощи семьи и детям и городского комплексного центра социального обслуживания.

В конце сентября департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя на госзакупках разместил информацию о поиске исполнителя для озеленения территории Центра социальной помощи семье и детям на ул.Николая Музыки. Предполагалось, что территорию озеленят за 1,7 млн рублей. Заказчик в техзадании просил высадить чайно-гибридную розу сорта «Бургунд», спирею, чубушник, лаванду узколистную, а также создать живую изгородь из скумпии высотой до полутора метров. Позже закупки были отменены.