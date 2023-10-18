«Отражение и преломление» в работах преподавателей художественной школы

В библиотеке им. Л.Н.Толстого 17 октября состоялось открытие выставки, на которой 10 педагогов Севастопольской художественной школы представили 30 работ, выполненных в разных жанрах и техниках, сообщила пресс-служба библиотеки.

Выставку открыл директор севастопольской художественной школы Александр Бурцев. Он отметил, что в этом году, объявленном Годом педагога и наставника, выставка является особенно актуальной. Ведь, как созданный образ доходит до зрителя через видение художника, так и ученик развивается с помощью своего учителя, что-то перенимая от наставника, а что-то добавляя свое.

«Любой рисующий человек использует то, что он увидел до этого. А воспринимающий зрительные образы человек отражает их в своем сознании. Так «отражение» в названии нашей выставки подразумевает восприятие окружающих нас зрительных впечатлений, образов, пластических идей. А далее уже образы у каждого преломляются по-разному, преображаются, комбинируются и дают нашему сознанию то, из чего возникает мир рисунка, гравюры, картины. Так художник создает мир. Эти ощущения и есть в названии «преломление», — рассказала идейный вдохновитель выставки, преподаватель школы, художник Елена Сопова.

Напомним, 6 октября в арт-отеле «Украина» состоялось открытие выставки работ учеников Севастопольской детской художественной школы «Учитель-ученик». Изначально планировалось сделать эту выставку совместной с педагогами, но поскольку детских работ в школе очень и очень много, то творческий союз педагогов принял решение предоставить выставочное пространство арт-отеля исключительно детям, а картины педагогов выставить неподалеку — в залах библиотеки им.Толстого. Так на площади Ушакова работают сразу две выставки, объединенные любовью к искусству и незыблемым союзом учитель-ученик.

Выставка работает в здании центральной библиотеки им.Толстого на ул.Ленина, 51 и продлится до 9 ноября. Вход свободный в часы работы библиотеки.