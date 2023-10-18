На льготные лекарства добавили денег

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, всего перераспределено 63 млн рублей на льготное лекарственное обеспечение, точнее, на лечение редких орфанных заболеваний, еще 11 млн — на лечение коронавирусной инфекции (не снижаемый запас). Кроме того, на 31,6 млн рублей увеличили государственное задание на оказание паллиативной медицинской помощи и на диагностику гепатита.

Названные цифры впечатляют, однако жителей Севастополя, вынужденных пользоваться льготным лекарственным обеспечением, волнуют не выделяемые суммы, а установленный с недавних пор порядок получения льготных лекарственных препаратов.

Жизнь в тонусе

Так, жительница Севастополя Любовь Борисова, как и большинство получателей льготных лекарств, обеспокоена тем, что таковые стали выписывать не на три месяца, как раньше, а всего лишь на месяц, что значительно усложняет их получение.

Для ежемесячной выписки рецепта необходимо каким-то образом попасть к врачу-терапевту, что, как известно, практически невозможно. Но даже это, как оказалось, не самая главная проблема.

Вопрос о крайне неудобной системе выписки льготных лекарств Л.Борисова адресовала через соцсети департаменту здравоохранения. И получила следующий ответ: «Рецепты на лекарственные препараты выписываются врачом относительно имеющихся остатков на момент обращения пациента в поликлинику и по его индивидуальному решению. Возможна ситуация, когда на момент обращения пациента за выпиской рецепта на конкретный препарат, он еще не поступил в том количестве или находится в дефектуре, чтобы рецепт можно было выписать более, чем на месяц. Также нужно учитывать, что появляются новые пациенты с аналогичными диагнозами и необходимостью получать такие же препараты, в данном случае проводятся дополнительные закупочные мероприятия, которые занимают время. Допустить чтобы один пациент был обеспечен на несколько месяцев вперёд, а другой просто был в ожидании, нельзя».

По информации горздрава, лекарственные препараты распределяются равномерно между пациентами. Если есть возможность, то рецепт выписывается на более длительный срок, если нет такой возможности, то не выписывается.

Далее получателям льготных лекарств рекомендуют заранее записываться на выписку льготных лекарственных препаратов в доврачебный кабинет, через контактный центр 122 или колл-центр больницы.

Выходит, что получателям льготных лекарств, чтобы их получать, необходимо жить в постоянном тонусе. Получив один рецепт, сразу нужно заботится о записи на получение следующего.