Изменение климата зависит от человечества

Климат на земле меняется стремительно. Жителей планеты все чаще пугают глобальным потеплением и парниковым эффектом. Что стоит за этими понятиями и что на самом деле происходит с климатом сейчас, студентам Севастопольского государственного университета рассказала заведующая лабораторией Института физики атмосферы им.Обухова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Репина.

О пользе парникового эффекта

Для начала И.Репина перечислила пять парниковых газов: водяной пар, углекислый газ, метан, азот и диоксид азота.

По ее словам, парниковый эффект сам по себе не представляет собой ничего страшного — если бы его не было, температура земли составляла бы минус 18 градусов. Парниковый эффект является основным регулятором температуры на планете и создает теплые комфортные условия нашего существования. Но увеличение концентрации диоксида углерода и метана может приводить к более сильному потеплению.

— Метана в нашей атмосфере очень мало, это тысячная доля процента. Однако именно этот газ может приводить к парниковому эффекту в 29 раз быстрее, чем углекислота, — объяснила И.Репина. Для понимания, она уточнила, что, по сравнению со средневековьем, сейчас содержание метана в атмосфере увеличилось примерно вдвое.

В настоящее время потепление происходит практически по всей планете, но весьма неоднородно. Считается, что процесс начался в середине 20 века. На сегодня установлено, что Северное полушарие теплеет гораздо быстрее, чем Южное. В наибольшей мере этот эффект наблюдается в Арктической зоне.

— Там вступили в силу обратные связи климатической системы, так называемые ответные механизмы. Чем меньше льда, тем больше открытой поверхности океана. Океан поглощает солнечную энергию, лед ее отражает. Чем больше океан поглощает солнечной энергии, тем он становится теплее, чем меньше образуется льда, тем быстрее лед тает. Этот механизм сейчас закрутился, и достаточно быстро, — продолжила И.Репина.

Есть регионы, где происходит не потепление, а похолодание, но по площади эти территории довольно малы. Подтверждением происходящего является увеличение таяния ледников, еще одним сильным индикатором является увеличение продолжительности межсезонья.

— Сейчас это всё сместилось: зима приходит позднее, а лето становится длиннее, причем не только в южных, но и в северных районах. Изменения коснулись величины снежного покрова. Изменение всех этих параметров свидетельствует, что потепление действительно происходит, — пояснила И.Репина.

Глобальное потепление в центральной части Евразии может приводить к более сильным морозным зимам, что связано с увеличением вероятности зависания антициклонов, что тоже — следствие глобального увеличения температуры. Еще одно следствие — изменение границы лесов.

Таким образом, сейчас налицо изменение двух параметров: изменение температуры океана и баланса ледников в Северном полушарии.

Что касается Антарктиды, то там, наоборот, происходит некоторое увеличение баланса ледника, что также связано с потеплением климата и увеличением количества осадков.

Виновато тепловое расширение

Уровень океана поднимается. Этот факт зафиксирован учеными всего мира. Однако поднимается он вовсе не за счет таяния ледников — если все они растают, уровень океана поднимется всего на несколько сантиметров.

Уровень океана поднимается за счет теплового расширения, что свойственно всем веществам, и океан — не исключение.

Ложка дегтя

Казалось бы, для России это хорошо: у нас станет теплее, откроется Северный морской путь. Однако главная ложка дегтя состоит в том, что при таком резком потеплении климатическая система не успевает приспособиться и, образно говоря, начинает нервничать: увеличивается количество опасных явлений, например, наводнений, шквалов, тайфунов, ураганов.

Особенно выраженно это проявляется на прибрежных территориях, где стыкуются океан и суша. В этих районах происходит довольно сложная перестройка атмосферы и количество опасных явлений за последнее десятилетие ощутимо возросло: чаще образуются смерчи, ураганы...

Что касается Северного морского пути: если предположить, что весь лед растает, риск перевозок грузов только увеличится.

— В Арктике всегда дуют сильные ветры, сейчас образованию высоких волн препятствует лед. Когда площадь разгона увеличится, это приведет к сильным штормам, — удивила слушателей И.Репина.

Возрастет и такое явление, как полярные мезациклоны, иначе говоря, маленькие ураганчики, обладающие катастрофической силой. При отступлении льда они будут встречаться практически во всей Арктике и будут представлять собой угрозу при продвижении по Северному морскому пути.

Климатические модели, или что делать

Как объяснила И.Репина, для изучения климата ученые всего мира создают климатические модели. В научном смысле это системы дифференциальных уравнений, основанные на фундаментальных законах физики движения жидкости и химии. Чтобы «запустить» модель, ученые делят планету на трехмерную сетку, применяют основные уравнения и оценивают результаты. Атмосферные модели рассчитывают ветер, теплопередачу, радиацию, относительную влажность и гидрологию поверхности в каждой сетке и оценивают взаимодействие с соседними точками.

Климатические модели стали создавать с 50-х годов, исходя из того, что концентрация парниковых газов в атмосфере увеличивается. Тогда и встал вопрос, что будет, если этот процесс продолжится.

Первые модели были очень простыми, в отличие от современных, включающих большое количество различных блоков, и учитывают атмосферную химию, структуру, взаимодействие океана и атмосферы, суши, озер, рек...

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) выпускает доклады по климату, в которых отражены изменения климата на планете за предыдущие десять лет, с научными расчетами, что произойдет в ближайшие сто лет. Россия также участвует в этих расчетах.

На сегодня разработаны пять климатических сценариев различного развития, от самого пессимистичного до предельно оптимистичного. Однако климатическая система уже запущена так, что даже при самых оптимистичных сценариях в ближайшие сто лет рост температуры продолжится. Разница — в темпах. Оптимистичные сценарии предполагают их замедление, пессимистичные — наоборот.

— Если выбросы остановятся, рост концентрации углекислого газа придет к норме достаточно быстро, всего за какие-то сто лет. Вопрос, что же будет дальше, все равно остается открытым, все зависит от человечества, — подытожила И.Репина.