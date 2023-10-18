Экс-начальница управления спорта и туризма Симферополя приговорена к 7,5 года за взятки

Верховный суд Крыма в апелляционной инстанции отменил условное наказание для экс-начальницы управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя по делу о 18 эпизодах взяток и приговорил ее к 7,5 года колонии.

«Суд первой инстанции признал ее виновной в предъявленном обвинении, то есть в 18 эпизодах получения должностными лицом взятки в виде денег. Приговор был обжалован, и по результатам рассмотрения в апелляционной инстанции условное осуждение было отменено, ей назначено 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — сообщил представитель суда ТАСС.

По данным прокуратуры Крыма, подсудимая, будучи руководителем управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя, получила от общественных спортивных объединений несколько взяток, которые на 10% превышали суммы выделенных из бюджета денег на спортивные мероприятия. Общая сумма взяток при этом превысила 2,5 млн рублей.

Женщине также назначили штраф в шесть млн рублей.