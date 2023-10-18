Черное море патрулируют российские самолеты с «Кинжалами»

Российские самолеты с комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Черным морем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

«ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — цитирует ТАСС президента. — Эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов».

Такое решение принято, поскольку Соединенные Штаты все больше втягиваются в украинский конфликт. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», — уточнил В.Путин.

Он отметил, что «это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

О поставках Украине ракет ATACMS

Ракеты ATACMS, которые Вашингтон тайно поставил Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию: «Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию».

О специальной военной операции

Утверждения, что РФ будто бы терпит поражение на Украине, смешны: «Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие».

Вооруженные силы Украины начали очередное контрнаступление, «давно анонсированное и ожидаемое», теперь на херсонском направлении. «Результата нет пока, потери есть. Результата нет так же, как было на запорожском, на других направлениях».

Москва фиксирует изменения риторики Запада и Киева по поводу возможных мирных переговоров.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то «театральными жестами», а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры».