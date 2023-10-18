Черное море патрулируют российские самолеты с «Кинжалами»
Российские самолеты с комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Черным морем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.
«ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — цитирует ТАСС президента. — Эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов».
Такое решение принято, поскольку Соединенные Штаты все больше втягиваются в украинский конфликт. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», — уточнил В.Путин.
Он отметил, что «это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».
О поставках Украине ракет ATACMS
Ракеты ATACMS, которые Вашингтон тайно поставил Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию: «Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию».
О специальной военной операции
Утверждения, что РФ будто бы терпит поражение на Украине, смешны: «Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие».
Вооруженные силы Украины начали очередное контрнаступление, «давно анонсированное и ожидаемое», теперь на херсонском направлении. «Результата нет пока, потери есть. Результата нет так же, как было на запорожском, на других направлениях».
Москва фиксирует изменения риторики Запада и Киева по поводу возможных мирных переговоров.
«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то «театральными жестами», а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры».