Спиливают больные сосны на проспекте Генерала Острякова

Зараженные вредителями и грибком сосны Палласа начали убирать с проспекта Генерала Острякова. Всего планируется спилить несколько десятков больных деревьев, этим занимается ГБУ «Парки и скверы».

Как сообщается, решение убрать зараженные деревья было принято по результатам проведенного специалистами ФГУ «Рослесзащита» фитопатологического и энтомологического экспертного мониторинга.

В процессе было выявлено, что деревья действительно заражены грибковыми заболеваниями, а также вредителями, которые и приводят к усыханию и гибели деревьев.

Речь идет, в частности, о возбудителях диалодиоза, коловратки, патогенной микрофлоры, вызывающей почернение хвои, а также дотистромоза, когда хвоя сосны приобретает красную пятнистость.

«Парки и скверы» получили разрешение на снос 86 заболевших сосен, вместо них планируют высадить новые деревья.

О том, что сосны явно больны «Севастопольской газете» рассказал севастопольский дендролог Дмитрий Диденко.

Другое дело, что, как предупредил дендролог, это не должны быть снова сосны Палласа, которые, как показала практика, чувствуют себя в нынешних условиях не самым лучшим образом.