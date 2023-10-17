Затраты на закупку подорожавшего дизтоплива отнесены к «предпринимательским рискам»

Именно так 17 октября прокомментировал ситуацию с подорожавшим дизтопливом для предпринимателей директор департамента финансов Алексей Плотников, отвечая после своего доклада Законодательному собранию депутата Сергея Борисова.

Тот попытался узнать у главного финансиста города, как в городе разрешилась ситуация с закупкой дизтоплива, если в первом полугодии в бюджете была заложена цена в 54 рубля, а фактическая рыночная уже тогда была выше.

«Как решен этот вопрос? Мы купили по 54 рубля необходимое количество топлива или дороже, но меньше. Или мы нашли дополнительные деньги, чтобы компенсировать эту разницу», – спросил у А.Плотникова депутат.

Тот пояснил, что, оказывается, впрямую топливо закупает не так много организаций, и это севастопольское административно-коммунальное хозяйство.

«Насколько мне известно, контракты заключались до начала отчетного года, в декабре 2022- го, как раз по цене 54 рубля. Все остальные затраты, которые несут наши подрядчики, в бюджете не учитываются. Они у нас – в общем объеме тех средств, которые выделяются на выполнение тех или иных работ, и это на сегодняшний день, предпринимательские риски.