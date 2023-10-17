В школу «Экотех+» было опасно ходить и ездить

Подъездные пути к новой школе в Пятом микрорайоне не отвечали требованиям безопасности — на это массово жаловались родители учеников. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.

Каждый день ученики школы «Экотех+» рисковали своей жизнью: автомобильная дорога 67-Н 222 ул.Тараса Шевченко и подъездные пути к школе «Экотех+» не отвечали требованиям безопасности дорожного движения и установленным нормативам. В начале улицы на закруглении дороги находился нерегулируемый пешеходный переход, который не был виден водителям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Когда сотрудники прокуратуры приехали с проверкой, отмониторив многочисленные жалобы севастопольцев, оказалось, что у входа в школу со стороны Камышовского шоссе нет ни тротуара, ни пешеходного перехода. Детям приходится идти на учебу по парковке, которая также была обустроена с нарушениями. Там отсутствовали парковочные места для инвалидов, не были оборудованы плавные съезды с тротуаров и тактильно-контрастные наземные указатели в зонах повышенной опасности.

Чтобы городской департамент транспорта и ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» выполнили свои обязанности, прокуратуре пришлось направить иск в Ленинский районный суд. Первого ответчика потребовали устранить за выявленные нарушения, а второго — профинансировать проведение работ.

В результате возле школы уже появился пешеходный переход и тротуар. Полное устранение нарушений закона находится на контроле надзорного ведомства.