В Севастополе почти все готово для производства беспилотников

В «Точке кипения» на площадке СевГУ директор НОЦ «МореАгроБиоТех» Алексей Чуклин рассказал про перспективу развития авиационных беспилотников в Севастополе. На открытую лекцию пришли школьники и студенты.

Уже в 2024 году в Севастополе появится научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и производственный кластер, где будут сосредоточены все основные виды комплексной поддержки производства беспилотников, заверил лектор.

Будет 48 центров

В июне президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития беспилотной авиации РФ до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Уже в августе Минпромторг подготовил федеральный проект развития российских БПЛА. В нем говорится о создании научно-производственных центров по всей стране. В качестве опорного центра выбран индустриальный парк «Руднево» в Москве. Всего должно быть создано 48 центров. На эти цели в федеральном проекте заложено 67,2 млрд рублей, из которых 51,2 млрд — госфинансирование. А.Чуклин пояснил, что планируется создание научно-производственных центров двух типов — малые НПЦ и крупные НПЦ — их будет 12.

— Забегая вперед, могу сказать, что мы в Севастополе запустим крупное НПЦ. Различие между ними в структуре. Это будет не простоплощадка, а центр с летно-испытательным комплексом для БПЛА, лабараторно-исследовательским комплексом, центром коллективного пользования, — рассказал директор «МореАгроБиоТех».

«Саранча» и другие уникальные разработки

По его словам, утверждать, что в Севастополе беспилотники используются повсеместно, пока нельзя. На данный момент нет общности — необходимо сконцентрировать все знания в одном месте. Но в городе-герое уже многое сделано.

— Мы анализировали площадки, что у нас есть в городе. У нас есть наш ДОСААФ, у нас есть «Айти-Крым» — в нем самое большое скопление программистов на юге России, СевГУ — это новые технологии, кадры. Всего до 2030 года необходимо подготовить один миллионов специалистов. Мы можем их обучать как с нуля, так и в рамках дополнительного образования. В городе уже создан Центр коллективного пользования. У нас в университете на Северной стороне есть лаборатория динамики полетов — по сути, испытательный комплекс, там на таких подвесах висит «Саранча», — рассказал А.Чуклин.

Воздушный беспилотник «Саранча-10» был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в виде модели. По словам А.Чуклина, этот беспилотник обладает своей изюминкой. От остальных он отличается тем, что в нем используется винто-кольцевой двигатель. Это позволяет увеличить его подъемную силу, а также работать в сложных условиях — над морем, в горах и при сильном ветре. Движение БПЛА меняется не частотой двигателя, а поворотом лопасти, как у вертолета. Такой беспилотник может использоваться как в гражданском секторе — в сельском хозяйстве или при доставке грузов, так и в военных целях.

Кроме того, разработки севастопольцев высоко оценили на масштабном смотре-форуме по беспилотникам «Архипелаг-2023», который прошел в Новосибирске в августе.

— Наша делегация ездила на «Архипелаг», мы защитили проект, нас заметили, поверили, и Севастополь попал в программу развития БПЛА. Из федерального бюджета будут выделены серьезные деньги. В скором времени мы получим финансирование и начнем работу. Мы должны четко понимать, что мы создаем, для чего мы это создаем и кому мы это продадим. Нужно создавать востребованный продукт, — заявил лектор.

Планируется, что севастопольский НПЦ по производству беспилотников будет проводить и сертификацию БПЛА. В отдел сертификации смогут привозить беспилотники например, из Крыма.

Также А.Чуклин рассказал о достижениях Инжинирингового центра СевГУ. Его специалисты разработали полетный контроллер «СОКОЛ-360» для беспилотников. Он использует отечественную элементную базу, а это перспективе позволит полностью отказаться от импортного программного обеспечения при производстве российских БПЛА.

— Полетный контроллер — это сердце беспилотников. И сейчас он выходит на уровень испытаний, — сообщил А.Чуклин.

Открытые лекции в «Точке кипения» проходят в рамках проекта Российского общества «Знание». Лекции по различным актуальным темам читают эксперты и специалисты в различных областях. Записаться на них могут не только студенты и школьники, но и все желающие.