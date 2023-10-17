Строительство приюта для бездомных зависит от окончания строительства трассы «Таврида»

Зависимость строительства одного объекта от другого обозначил 17 октября в Законодательсном собрании уполномоченный по правам человека Павел Буцай.

Таков был его ответ на вопрос депутата Антона Пархоменко, по мнению которого сегодня бездомными гражданами в Севастополе занимаются, в основном, общественные организации, да и то, с переменным успехом.

— Обращаются ли сами бездомные за помощью и что можно сделать, чтобы помочь им, — спросил депутат у уполномоченного.

Тот ответил, что строительство приюта, конечно же, запланировано и это будет зависеть от окончания работ по строительству трассы «Таврида». Позже он пояснил «Севастопольской газете», что, по предоставленной ему информации, строительство приюта запланировано в непосредственной близости от трассы.

Развивая тему, он также сказал, что на данный момент, лицами без определенного места жительства непосредственно занимается ГКУ «Севастопольский центр учета граждан без определенного места жительства и занятий». Однако, по его информации, не все, кто находятся на улицах, хотят принять предлагаемую им помощь.

— Зачастую обращаешься к этим людям, но тот образ жизни, который они ведут, их устраивает, — сказал П.Буцай.

Он также отметил, что в холодное время года для бездомных устраивают пункты обогрева, где можно получить помощь и оставить свои вопросы, касающиеся, например, восстановления документов.