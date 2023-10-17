Строительство надземных переходов идет по плану

Каких-либо нарушений на объектах не выявлено, сообщила пресс-служба Севгосстройнадзора, специалисты которого провели проверку строительства трех надземных пешеходных переходов на 4-м, 6-м и 7-м км камышовской объездной дороги.

При строительстве переходов применяются антисейсмические упоры, объекты рассчитаны на сейсмическое воздействие 8-9 баллов. Они будут оборудованы лифтами для маломобильных групп населения и родителей с колясками, освещением в темное время суток, также там будет установлено видеонаблюдение.

«По итогам выездных проверок нарушений на объектах не выявлено», — указывается в отчете Севгосстройнадзора.

Современные надземные переходы должны появиться на Камышовском шоссе у поворота к торговому центру «БУМ» (рядом с остановкой «улица Амет-Хана Султана»), за Фиолентовским кольцом (рядом с домом №29 по улице Комбрига Потапова), и за торговым центром «Метро» (у остановки «Электроремонтный завод», напротив школы «Экотех+»). Длина первого перехода — 36,1 метра, двух других — 43,4 метров.

Надземные переходы за 106 млн рублей строит московское ООО «Глисард». Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года.