По судебной тяжбе из резервного фонда выплатят 36 млн рублей

Из резервного фонда правительства Севастополя выделены 36,2 млн рублей на выплату по исполнительному документу на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Решение принято 16 октября на заседании городского правительства. Деньги перечислены в пользу подрядчика некоего объекта, который в ходе обсуждения чиновниками так и не был назван.

Как пояснил директор департамента транспорта Станислав Таматаев, данные расходы являются непредвиденными, выделить средства из доведенных департаменту средств не представилось возможным.

На это губернатора Михаил Развожаев пояснил, что речь идет о старом контракте 2017 года. Дело проиграли в апелляционном суде, но денег в бюджете на исполнение судебного решения нет. Тем не менее, губернатор распорядился найти способ взыскать эти средства с подрядчика.

— Потому что, я так понимаю, процедурно они воспользовались юридической лазейкой, — сказал глава города, добавив, что обязательства по контракту подрядчиком выполнены не были.

В свою очередь, С.Таматаев заверил, что департамент однозначно будет обращаться в Верховный суд РФ. На это губернатор попросил юридическую службу правительства подключиться к решению вопроса.