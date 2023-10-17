Художественный музей переедет в свое здание до конца года

Специально для осуществления переезда в отремонтированное здание музея им.Крошицкого, упаковки и распаковки картин и экспонатов департамент культуры заключил контракт с московской компанией.

Об этом 17 октября в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Севастополя сообщила директор департамента культуры Анжела Сумакова.

— На сегодняшний день здание готово. Сейчас идут работы по передаче данного объекта. Сам музей готовится к переезду. Это очень сложный технологический процесс. Мы заключили контракт с московской компанией, которая нам осуществит перевозку, упаковку, распаковку. То есть это долгий длительный момент, который мы уже начали осуществлять. И готовимся, уже через две недели начинать процесс переезда. Если нам ничего не помешает, то к концу года, к концу декабря очень сильно планируем и надеемся, что все получится именно так. Сейчас препятствий нет, только оргвопросы, — неуверенно заявила А.Сумакова.

Реставрация исторического здания музея на пр.Нахимова началась в 2018 году и проходила со скандалами, сменой подрядчика и значительным увеличением сметы.