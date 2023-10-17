Дом по улице Древней, 23 не снесут

Чтобы не сносить дом №23, расположенный в районе Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический, в утвержденную ранее документацию по планировке территории внесены изменения.

Соответствующее постановление принято 17 октября на заседании правительства Севастополя.

По словам и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, документация разработана с целью внесения изменений для определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

— Предлагается изменение земельных участков, с видами разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг для размещения котельной, культурное развитие и историко-культурная деятельность, для расширения территории археологического парка, в том числе для размещения общественной парковки. Процедура общественных обсуждения по проекту завершилась 13 октября, поступило одно предложение от жительницы дома по улице Древняя, 23, которое учтено заказчиком документации, — зачитала Ю.Шемонаева.

Предложение жительницы департамент архитектуры решил поддержать.

В документе также прописано создание коммунальных объектов на территории исторического парка. Так, городу передадут две котельные для обслуживания, новая котельная будет обслуживать жилой микрорайон.

— Они уже построены, сейчас идет стадия подключения к системе газоснабжения, объяснила Ю.Шемонаева.

Соседний дом под номером №21 по улице Древней пойдет под снос, потому что решением за подписью и.о.директора горхоза Вероники Лисовской его признали аварийным и подлежащим сносу, даже несмотря на капитально отремонтированную недавно крышу.