Доходы севастопольцев растут

Согласно основным показателям социально-экономического развития Севастополя на 1 октября этого года численность безработных в городе снизилась, а номинальная начисленная средняя заработная плата повысилась и составила 45,8 тысяч рублей.

Реальный доход населения увеличился на 7%, а на конец года ожидается еще повышение средней заработной платы — уже до 47,8 тысяч рублей. Такие статистические данные привела заместитель губернатора Светлана Пирогова на заседании Законодательного собрания 17 октября, отвечая на вопрос депутата Сергея Борисова.

Вопрос парламентария был адресован и.о. директора департамента финансов Алексею Плотникову, который отчитывался перед депутатами об исполнении бюджета Севастополя за первое полугодие 2023 года, но затронутая тема оказалось не в его компетенции.

— В вашем отчете сказано, что средняя заработная плата по Севастополю за первое полугодие составила 38,7 тысяч рублей. За вычетом НДФЛ это 33,7 тысяч рублей на руки, — посчитал С.Борисов и добавил. — По данным рейтингов мы находимся в шестом десятке по доходам населения. Возникает вопрос: по какой причине севастопольцы оказались в числе самых бедных жителей Российской Федерации в первом полугодии 2023 года?

А.Плотников предположил, что во всем виноваты бизнесмены и предприниматели, которые работают по серым схемам и еще те, которые зарабатывают в Севастополе, но платят налоги в других регионах. Тогда к нему на выручку пришла С.Пирогова и привела статистические данные, которые трудно оспорить.