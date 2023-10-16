Главная Новости Жизнь

Жильцам общежитий разрешили заключать договоры соцнайма

Щербакова Евгения

Для жильцов общежитий разработали порядок реализации их права на заключение договоров социального найма. Соответствующее постановление принято 16 октября на заседании правительства города.

– Люди, которые проживают в этих общежитиях, получат такую же возможность заключать договоры соцнайма, так как до этого этой возможности они были лишены. Сложилась определенная судебная практика, люди обращались по вопросу нарушения своих прав, и сейчас мы определили порядок, как мы можем это реализовать, – доложил и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

По его словам, условия будут аналогичными заключению договоров найма жилых помещений, а вся процедура по взиманию платы будет осуществляться через Департамент имущественных и земельных отношений.

Теперь теоретически возникает возможность оформить такое жилье в собственность, у людей появляется право приватизировать эти помещения.

– Следующий шаг – мы должны поменять статус, это то, что мы с прокуратурой меняли. Там, где у нас давно проживают семьи, без нормального правового статуса, следующий шаг будет акт о переводе в жилищный фонд. Когда вы сможете его подготовить? – обратился глава города в главе капстроя.

На это заместитель губернатора Алексей Парикин ответил, что такой документ сейчас готовится.