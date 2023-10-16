Жильцам общежитий разрешили заключать договоры соцнайма

Для жильцов общежитий разработали порядок реализации их права на заключение договоров социального найма. Соответствующее постановление принято 16 октября на заседании правительства города.

– Люди, которые проживают в этих общежитиях, получат такую же возможность заключать договоры соцнайма, так как до этого этой возможности они были лишены. Сложилась определенная судебная практика, люди обращались по вопросу нарушения своих прав, и сейчас мы определили порядок, как мы можем это реализовать, – доложил и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

По его словам, условия будут аналогичными заключению договоров найма жилых помещений, а вся процедура по взиманию платы будет осуществляться через Департамент имущественных и земельных отношений.

Теперь теоретически возникает возможность оформить такое жилье в собственность, у людей появляется право приватизировать эти помещения.

– Следующий шаг – мы должны поменять статус, это то, что мы с прокуратурой меняли. Там, где у нас давно проживают семьи, без нормального правового статуса, следующий шаг будет акт о переводе в жилищный фонд. Когда вы сможете его подготовить? – обратился глава города в главе капстроя.

На это заместитель губернатора Алексей Парикин ответил, что такой документ сейчас готовится.