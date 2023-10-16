Состав Архитектурно-художественного совета опять изменили

Очередные изменения в составе Архитектурно-художественного совета Севастополя произведены в соответствие с приказом департамента архитектуры и градостроительства от 11 октября 2023 года.

Из состава архсовета выведены заместитель начальника управления развития городской среды департамента архитектуры и градостроительства Евгения Афанасьева, а также член Союза архитекторов Севастополя Георгий Григорьянц.

Этим же приказом в состав вводятся начальник управления развития городской среды департамента архитектуры Ирина Марочкина и архитектор, заместитель директора ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Владимир Астраханцев.