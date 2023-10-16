Новые банкноты 1000 и 5000 рублей введены в обращение

Банк России 16 октября 2023 года ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкноты сохраняют цветовую палитру: тысячная выполнена в бирюзовой гамме, пятитысячная — в красной. На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Купюра в тысячу рублей 1997 года была посвящена Ярославлю, а пятитысячная 2006-го года — Хабаровску.