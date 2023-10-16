На доинструктирование на случай воздушной тревоги дали неделю

Полный бардак в понимании алгоритма действий при остановке общественного транспорта при сигнале воздушной тревоги привел к распоряжению доинструктировать всех ответственных и причастных.

Поручение дано 16 октября губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, со сроком исполнения — до конца текущей недели.

С повторным контролем на катерах будут разбираться

В первую очередь, речь зашла о необходимости отрегулировать действия экипажей катеров и пассажиров. М.Развожаев поручил наладить контроль посадки и высадки пассажиров, следующих по маршрутам во время воздушной тревоги. По его информации, пассажиры катеров жалуются, что во время воздушной тревоги людей высаживают из катера, а потом длительное время проводят повторный контроль билетов.

— Какой-то бардак! Разберитесь с контролем! И вообще, когда перейдем на какие-то более современные средства контроля доступа?! Мы долго рассказывали про эту единую карту, — обратился к и.о.заместителя Павлу Иено.

Тот пояснил, что это станет возможным только в рамках запланированной реконструкции причалов. Правда, заверил, что все необходимые команды уже даны.

— Людей на катера добавить, объективно не хватает людей, чтобы дополнительно обеспечить пропускной режим, — отреагировал П.Иено, перейдя от катеров к вопросам работы наземного общественного транспорта.

Получено тренировать общественный транспорт

На это глава города да ему еще одно поручение — не просто разместить на остановках общественного транспорта информацию о ближайших укрытиях, а лично убедиться в существовании этих убежищ, их доступности и функциональности.

— Сейчас водители, поскольку они активные участники этого процесса, должны быть снабжены каким-то минимальным набором знаний, чтобы могли с людьми общаться, — сказал М.Развожаев. По его мнению, водители не вполне понимают установленный порядок, а люди жалуются, что кого-то высадили в балке, поскольку водитель счел это место безопасным.

Губернатор еще раз посоветовал в департаментах транспорта и общественной безопасности совместно разработать алгоритм поведения ответственных и причастных в случае сигнала воздушной тревоги.

— Все это еще раз пропишите, доведите инструкцию под роспись, если будут нарушать, будут наказаны соответствующим образом. Давайте за эту неделю тренируйте общественный транспорт! — распорядился М.Развожаев.

За закрытые убежища грозят наказанием

Он также напомнил, что во время последней воздушной тревоги не все укрытия оказались доступны, а вход в музей «Подземный Севастополь» и вовсе был закрыт.

— Если с этим будут вот такие сложности, мы его вернем к прямому назначению, не будет там тогда никакого музея. Жаль, конечно, хорошее предприятие. Но пусть тогда работают в соответствие с требованиями времени, — пригрозил М.Развожаев.