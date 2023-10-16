МРЭО 4 ноября не работает

Госавтоинспекция Севастополя информирует о графике работы регистрационно-экзаменационного подразделения на ноябрьские праздники.

В период праздничных выходных прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться по следующему графику:

— 31 октября, 1-3 ноября — с 8.00 до 17.30;

— 4 ноября — выходной день.

А с учетом праздничных и присоединенных к ним дней, длинные выходные в ноябре будут с 4 по 6 ноября.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что предоставление услуг по линии МРЭО осуществляется по адресу: ул.Паршина, 29.

Подать заявление на получение госуслуг можно посредством использования Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.