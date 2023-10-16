Есть повод спеть «Легендарный Севастополь»

День гимна город-герой отмечает 17 октября. В честь праздника запланированы два концерта, которые можно посетить бесплатно.

В этом году исполняется 69 лет со дня первого публичного исполнения песни «Легендарный Севастополь».

В 15.00 в Центре культуры и искусств на концерте «День гимна Севастополя» прозвучат произведения, посвященные героическому городу. Выступят государственный ансамбль танца «Черное море», вокальный ансамбль «Жар-птица» и образцовая хореографическая студия «Черное море». Вход на концерт по пригласительным, получить их можно бесплатно в кассе центра на ул. Ленина, 25.

В 17.00 в ДОФе пройдет концерт творческих коллективов культурного комплекса «Корабел». Завершится мероприятие массовым исполнением песни «Легендарный Севастополь». Вход на концерт свободный.

Написанную композитором Вано Мурадели и поэтом Петром Градовым песню «Легендарный Севастополь» впервые исполнили 17 октября 1954 года, в день празднования 100-летия первой обороны города. Произведение прозвучало на стадионе ЧФ. Пели пятитысячный объединенный хор моряков и жители города под сводный военный оркестр.

«Легендарный Севастополь» стал официальным гимном города-героя в 1994 году. Решение 17 октября считать Днем гимна было принято заксобранием в декабре 2015 года.