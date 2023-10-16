Дождливые дни сменятся хорошей погодой

Новая неделя началась дождями и похолоданием, но это не будет долговременным явлением. Хотя, конечно, такая погода характерна для второй половины октября и определяется действием так называемых фронтальных разделов.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала дежурный синоптик Севастопольского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Ваховская.

По ее словам, до конца дня 16 октября сохранится облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, с середины дня — северо-западный 17-22 метра в секунду. Температура воздуха +16...+18 градусов

17 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью северо-западный 10-15 метров в секунду, днем северный — 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.

18 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер ночью северо-восточный, днем 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью 6-8 метров в секунду, днем +15...+17.

19 октября — переменная облачность, без осадков, ночью ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем южный — 9-14 метров в секунду, температура ночью +5...+7, днем +17...+19 градусов.

Как обнадежила Г.Ваховская, к выходным дням погода улучшится и будет определяться областью повышенного давления.