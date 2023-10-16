Дизтопливо в Крыму должно еще подешеветь

В ближайшую неделю три крупнейшие топливные компании Крыма снизят на один рубль цены на дизельное топливо по соглашению с правительством республики.

«На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма — АТАН, ТЭС и «Крым ойл». В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность», — цитирует ТАСС сообщение С.Аксенова в телеграм-канале.

Глава Крыма поблагодарил бизнесменов за понимание и ответственность: «Всегда говорил, что сотрудничество власти и бизнеса — это улица с двусторонним движением. Будем продолжать мониторинг».

О соглашении с основными поставщиками топлива глава республики сообщил на прошлой неделе. Согласно договоренности, компании с 14 октября установили на заправках максимальную цену для дизельного топлива в 66,8 рубля за литр, а для бензина 95-й и 92-й марок — 59,8 и 55,8 рубля соответственно.