Досрочно восстановлено движение по всем четырем полосам Крымского моста

Движение легкового автотранспорта и пассажирских автобусов 14 октября открыто по четырем полосам моста через Керченский пролив, который был поврежден в июле этого года.

«На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам, — цитирует ТАСС сообщение в телеграм-канале вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. — Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона».

Вице-премьер отметил, что восстановление удалось закончить с опережением сроков «благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе».

14 сентября Хуснуллин сообщил, что левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей на день раньше запланированного.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении Крымского моста.

«Наши дорожники и мостовики — профессионалы высокого уровня, проявившие настоящий трудовой героизм. Особая благодарность заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину», — написал С.Аксенов, поздравив причастных с наступающим праздником — Днем работников дорожного хозяйства.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым была перенаправлена по сухопутному коридору через новые регионы, часть — через Крымский мост по схеме реверсивного движения.