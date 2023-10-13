Вместо одной получилось две выставки

В арт-отеле «Украина» открылась выставка работ учеников Севастопольской детской художественной школы «Учитель-ученик», приуроченная к году педагога и наставника. Но это только первая часть проекта.

Представлено около полусотни ярких работ учеников: автопортреты, портреты педагогов, композиции по литературным произведениям, натюрморты, пейзажи, графика, коллажи.

Выставка задумывалась как совместный проект, на котором будут экспонироваться работы педагогов и учеников, но от этой идеи пришлось отказаться, и все выставочное пространство арт-отеля «Украина» предоставить исключительно учащимся.

— Изначально хотелось сделать совместную выставку с педагогами, но поскольку детских работ очень и очень много, в итоге образовалось две выставки. Буквально завтра-послезавтра откроется выставка и в центральной библиотеке им.Толстого. Там выставят работы педагоги. Будет две выставки, которые разместятся друг напротив друга, — рассказала преподаватель истории искусств севастопольской детской художественной школе, кандидат философских наук Марина Попкова.

Концепция выставки «Учитель-ученик» — это симбиоз поколений воспитанников и наставников художки, который складывался годами. Ученики становятся учителями, возвращаясь в родную школу в качестве педагогов. Учителя не устают учиться у ребят видеть и чувствовать этот мир, воплощая свои чувства в художественных произведениях. Это творческий союз — когда учитель-ученик оказался в центре концепции.

По словам заместителя директора Севастопольского художественного музея им.Крошицкого Людмилы Смирновой, которая долгое время преподавала в художественной школе, каждый ее педагог, кроме преподавателей истории искусств, ранее был ее воспитанником.

На выставке собраны лучшие работы учащихся за 2022-2023 творческий учебный год.

— Мы выставляли то, что ребята сделали лучшего за прошедший учебный год. Работы совершенно свежие, а поскольку это не тематическая выставка, то здесь собраны произведения во всех жанрах, — объяснил директор севастопольской детской художественной школы Александр Бурцев.

Мир детского воображения иногда раскрывается невероятным образом, полным внутренней свободы и творчества. Выставка детских работ — удивительная возможность увидеть мир искренним, нестандартным и раскрепощенным взглядом. Это не просто хорошо сделанные работы — это творчество по-настоящему одарённых ребят.

По словам А.Бурцева, для любого автора очень важно показать результат своего труда. Даже если его работу никто не комментирует, это все-равно важно. «Увидеть свою работу среди лучших — это акт признания. Это говорит, что работа интересная. А так как на вернисаж были приглашены многие профессиональные художники, то я знаю по отзывам, они восторгались работами и не только профессионализмом, но и их талантом», — отметил директор художественной школы.

На открытии присутствовали бывшие и нынешние учителя-учащиеся: Владимир Адеев, Игорь Шипилин, Александр Шумцов, Сергей Берлов. Получился настоящий праздник.

— Всегда радостно видеть коллег-выпускников. Еще радует то, что произведения учащихся нравятся таким большим мастерам. Это приятно, поскольку это также и результат работы преподавателя, — говорит А.Бурцев.

Рассматривая работы воспитанников художественной школы, которым от 10 до 16 лет, ловишь себя на мысли, что такое сочетание красок, формы, видение композиции — это настоящее мастерство, которое не всегда отыщешь даже в работах зрелых авторов. Не зря говорят, что севастопольская художка имеет свой стиль, атмосферу, мировозрение. И как сказал один мой знакомый: «Ничего интересней, чем выставки учащихся художки, я в жизни никогда не видел!» Побывав там, понимаешь, что Мухины, Фальки, Петровы-Водкины, Серебряковы уже родились, они среди нас, и мы можем быть спокойны за наше русское искусство.

Выставка продлится в арт-отеле «Украина» до 3 ноября. Вход свободный.