В Пятом микрорайоне сделали тротуары

На улице Тараса Шевченко обустроили новую пешеходную сеть. От дома №49/2 до остановки общественного транспорта у гипермаркета «Метро» проложили тротуары, поставили скамейки и урны.

Пешеходная сеть была обустроена по просьбе жителей микрорайона, сообщили в управлении по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя. Теперь они могут добираться до детского сада, школы «Экотех+» и спортивного комплекса по асфальту.

Настолько качественно выполнены работы, проверил председатель заксобрания Владимир Немцев. По его словам, жители Пятого микрорайона к депутатам по поводу тротуаров обратились год назад. На данный момент завершен первый этап благоустройства — сделано всё, «что было обещано».

«Это очень загруженная пешеходная артерия, здесь не только прямой путь к школе, детскому саду, в крупный магазин, но и теперь уже прогулочные дорожки для мам с колясками, детей с самокатами. Жители очень довольны», — считает В.Немцев.

Но на этом благоустройства пешеходной сети ул.Шевченко не закончится. Горсвет начал разрабатывать проектно-сметную документацию для установки там фонарей. К монтажу приступят в следующем году. Севприроднадзор уже включил данный участок в проект по озеленению.