В пещере Таврида зазвучит музыка

Классическая и не только классическая музыка будет звучать в пещере Таврида. Речь идет о совместном долгосрочном проекте Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им.Вернадского на проведение цикла концертов в рамках программы «Маленькие истории великих классиков».

В концерте «Музыкальные сокровища пещеры Таврида», который состоится в столь необычной обстановке, примут участие 18 музыкантов. Они представят довольно разностороннюю программу из классических произведений и произведений из известных фильмов. Прозвучат Гендель, Вивальди, Римский-Корсаков, Хачатурян, Брамс, Дога, Дженкинс, Прокофьев и многих другие великие творцы классического музыкального искусства.

Устроители концертов обещали, что интересно будет всем. И билеты уже полностью раскуплены.

В настоящее время идет монтаж сцены, она будет расположена в самом большом зале пещеры, который называется «Залом Вернадского». В том самом, куда впервые спустились спелеологи после открытия пещеры.

Те, кто уже побывал в Тавриде, хорошо помнят это место и то, что часть зала не была оборудована. Теперь там появится сцена и зрительный зал на 108 мест.

Как рассказал научный сотрудник спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета Богдан Зайцев, проведение таких мероприятий в пещере не несет ей какого-либо вреда: «Никакой звуковой удар ей не страшен. Когда там шла стройка, было гораздо шумнее. Да и теперь, если вспомнить, что пещера расположена под дорогой...»

Остается добавить, что первый концерт состоится 21 октября в 17.00.