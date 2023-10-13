Сосны Палласа на проспекте Генерала Острякова надо спасать

С вопросом, что на самом деле происходит, «Севастопольская газета» обратилась к севастопольскому дендрологу Дмитрию Диденко.

Он пояснил, что на проспекте растут два вида сосен – сосна черная (Палласа, или крымская) и сосна калабрийская (она же, Станкевича, судакская или пицундская).

– Давно замечено, что сосна Станкевича на наших почвах растет гораздо лучше, чем сосна Палласа. В случае сосен по проспекту Острякова, во-первых, пришло им время. А вторая причина состоит в том, что, вероятно, каким-то образом в город завезли паразитов, неидентичных для нашей территории. В последнее время мы констатировали появление короеда-типографа, который, прогрызая ходы в стволе дерева, к тому же затаскивает туда грибок. То есть, на состояние сосен влияют два фактора: грибок и паразиты, – рассказал Д.Диденко.

По его словам, бороться и с тем и с другим очень сложно. Одновременно он высказал недоумение по поводу того, что, несмотря на очевидность, городские благоустроители продолжают высаживать сосну Палласа, реставрируя ею вырубленные посадки.

– Оба этих вида сосны занесены в Красную книгу, но, по непонятной причине, высаживают не сосну Станкевича, а сосну Палласа, которая неминуемо со временем будет поражена, – выразил удивление дендролог.

Он также отметил, что данная проблема касается не только проспекта Генерала Острякова, аналогичная ситуация отмечена и в других районах города, где есть посадки крымской сосны, например, на Фиоленте.