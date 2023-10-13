Предлагают запретить выступления животных в цирках

В Госдуму внесен законопроект о запрете использовать животных в цирках. Проект закона подготовлен для защиты жизни и благополучия животных.

Поправки предлагается внести в ст.15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ <...> была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними. Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы поправки указывают, что уже более 40 государств, включая страны Азии и Европы, ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.