Показали свои достижения на «Море научных возможностей»

Студенты Севастопольского государственного университета продемонстрировали свои успехи на выставке научных и инновационных разработок в рамках I Всероссийского фестиваля с международным участием «Море научных возможностей», сообщила пресс-служба вуза.

Среди стратегических проектов — программа «Приоритет 2030», в рамках которого изготовлено научно-исследовательского судна «Пионер-М».

Посетителям экспозиции предложили ознакомиться с открытиями научно-исследовательской площадки в сферах исследований моря, биологии, экологии, археологии, математики и медицины.

В научном шатре «Энергия открытий и инноваций» преподаватели, научные сотрудники и ведущие ученые СевГУ, а также организации реального сектора экономики, являющиеся участниками Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех», провели презентацию для всех участников фестиваля.

Как сообщается, на выставке также представили и другие научные и инновационные достижения. Среди них, подводный аппарат АНПА ММТ 300, способный выполнять снимки рельефа морского дна для прокладки трубопроводов и исследовать донные сооружения в портовых акваториях для оценки флоры и фауны, участвовать в подводных поисково-спасательных операциях.

Перечень достижений также включил автоматический переносной сердечный реаниматор для непрямого массажа сердца, буй многопараметрического экологического мониторинга для отслеживания состояния атмосферного воздуха приморской территории и передачи данных на единый сервер, 3D- реконструкции объектов историко-культурного наследия Севастополя, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Катран» для осмотра неглубоких водоемов, квадрокоптеры для аэросъемки, программирования и занятий робототехникой: DJI Phantom, Parrot AR.Drone 2, Nanopix, «Геоскан пионер».

Накануне проведения морских научно-образовательных экспедиций на

НИС «Пионер-М» руководитель Центра коллективного пользования «Центр морских исследований и технологий» Виктор Двухшорстнов ознакомил всех заинтересованных с возможностями судна и планами на будущее. Научно-исследовательское судно скоро выйдет в море для проведения ряда гидробиологических, гидрофизических, геолого-геоморфологических и археологических исследований.