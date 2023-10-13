Переносчиками инфекций оказались 68% клещей, снятых с людей

Ситуация по клещевым инфекциям в Крыму и Севастополе контролируемая, считают в Роспотребнадзоре.

На полуострове в 2023 году зарегистрированы 51 случай клещевого боррелиоза и 24 случая марсельской лихорадки. Заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не регистрировались.

В связи с окончанием сезона активности клещей Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю подвело итоги мониторинга по инфекциям, передающихся клещами. «Актуальность, на сегодняшний день, представляет заболеваемость клещевым боррелиозом, который является основным среди клещевых инфекций в Крыму», — сказано в отчете Роспотребнадзора.

По результатам видовой диагностики клещей, снятых с людей, 68% из них являются переносчиками «клещевых» инфекций.

В текущем году было исследовано более двух тысяч клещей, положительные результаты выявлены почти в 6% случаев на зараженность клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом, в разном процентном соотношении.

«Так, в период проведения мониторинга, зарегистрировано 51 случай клещевого боррелиоза и 24 случаев марсельской лихорадки, местные случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) не регистрировались», -—подчеркивается в отчете.

Таким образом, специалистами сделан вывод, что ситуация в регионе по инфекциям, передающихся клещами, остается контролируемой.

Вакцинация

Особое внимание в отчете уделено вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. В Крыму против этой инфекции было вакцинировано и ревакцинировано 3232 человек, серопрофилактика проведена в 77 случаях.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага. Курс вакцинации против КВЭ следует проводить заранее!

Иммунизация проводится двукратно: первую прививку рекомендуется сделать в октябре, вторую — через 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками 1-2 месяца.

Лицам, не привитым против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща, необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, введение которого проводится после получения результатов исследования клеща.